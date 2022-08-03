Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

03.08.2022 11:53
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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