Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
03.08.2022 11:53
ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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