DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı

01.04.2022 09:58

Ankara TEM ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Ankara TEM ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin, yapılan başarılı operasyonların ardından toparlanmak amacıyla yeniden yapılanma yoluna gittiklerini tespit etti.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, terör örgütüne eleman kazandırmak ve mevcut örgüt mensuplarının finansman sağlamak üzere kurdukları hücre ile haberleşmede kullandıkları sistemleri deşifre etti.

Ekipler, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen ve çatışma bölgelerine geçme ve eleman geçirme arayışında olduğu değerlendirilen A.Y, örgüte eleman kazandırma ve örgüt elemanlarının finansmanı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde yer alan İ.U. ile örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan H.Z'nin yakalanması için harekete geçti.

Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 2'si yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

PKK'ya yönelik operasyon

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı diğer çalışmada da Suriye'de terör örgütü PYD/ YPG bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/iş birlikçilik amaçlı bulunan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarının finansmanını sağladıkları belirlendi.

TEM ekipleri, terör örgütü tarafından internette paylaşılan videolardan kimlik tespiti de yaparak M.M'nin örgüte finansman sağlamaya çalıştığını, çatışma bölgeleri ile irtibatlı R.E'nin teröristlerin kaçışı amacıyla kurulan organizasyonun içinde bulunduğunu, H.E, A.E, S.E. ve H.E'nin örgüt bünyesinde silahlı eğitim aldığını, B.A'nın ise örgütün mevzilerini kazan kişilerden olduğunu belirledi.

Çalışmaların ardından iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

İki operasyonda gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri ve ifadelerinin alınmasına başlanıldığı öğrenildi.

DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR - Hal esnafını tehdit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı DİYARBAKIR - Hal esnafını tehdit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:20 Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:13 Rusya barış gücü olarak bulunduğu Karabağ'ı "Dağlık Karabağ" olarak adlandırdı
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:06 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alınacağını duyurdu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement