Ankara'da dehşet: Bebeğinin yanında öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'ta meydana gelen olayda, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen Selman K. isimli bir kişi, eşi Nazmiye K.'yi (19) evlerinde 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu söyledi. İhbarı değerlendiren sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde Nazmiye K.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Nazmiye K.'nin cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Nazmiye K.'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

(Neslihan Demirer/İHA)