Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasında olan adam kayınbabasını kalbinden bıçakladı, eşini de yaraladı - Son Dakika
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Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasında olan adam kayınbabasını kalbinden bıçakladı, eşini de yaraladı

03.07.2022 18:57

Ankara'nın Akyurt ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan koca, olaya müdahale etmeye çalışan kayınbabasını da kalbinden bıçaklayarak katletti. Olayın ardından kaçan katil, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairede meydana geldi.

ÇOCUKLARINI ALMAK İSTEYİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K. 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı.

EŞİNİ BACAĞINDAN, KAYINBABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklandı. Akkaya, damadının peşinden koştuğu esnada aldığı darbeler sonucun da apartmanın önünde yığıldı.

Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı

KAÇARKEN OTOMOBİLE DE ZARAR VERDİ

Fatih K. ise olay yerinden kaçarken kayınbabası Akkaya'nın otomobiline zarar verdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı

ŞÜPHELİ KENDİ EVİNDE YAKALANDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Güleser K.'yı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan Fatih K.'yı kendi evinde yakaladı.

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Kaynak: İHA

Karaçam, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasında olan adam kayınbabasını kalbinden bıçakladı, eşini de yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Boşanma aşamasında olan adam kayınbabasını kalbinden bıçakladı, eşini de yaraladı - Son Dakika
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