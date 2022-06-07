Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti

07.06.2022 14:34

Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup öldürdükten sonra çocuklarının gözü önünde kendi hayatına son verdi.

Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti

ANKARA - Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup öldürdükten sonra çocuklarının gözü önünde kendi hayatına son verdi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Emirler semti Piyade Mahallesi 1976 sokakta meydana. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilsenboşanma aşamasındaki eşi Hatice Bilsen'i 4 çocuğu gözü önünde yanında getirdiği silahla ateş ederek hayatına son verdi. Eski karısını öldürdükten sonra Mustafa Bilsen, silahla kendini vurarak yaşamını yitirdi.

Bir hafta önce abisinin evine geldi

Yaşamını yitiren Hatice Bilsen, bilinmeyen bir sebepten ötürü bir hafta önce boşanma aşamasında olduğu eşinin evinden ayrılarak ağabeyinin evine geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı 07 Haziran günü ise Hüseyin Bilsen, eski eşinin ağabeyinin evine gelerek 4 çocuğunun gözü önünde katletti.

Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hatice Bilsen ve Hüseyin Bilsen'in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti
Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti
Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti
Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti

YORUMLAR
500
Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti Denizli'de hayatını kaybeden kişinin organları umut oldu Denizli'de hayatını kaybeden kişinin organları umut oldu
Kaynak: İHA

Piyade, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:42:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement