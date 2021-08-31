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Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu - Son Dakika

Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu

31.08.2021 08:53

Ankara'da yaşanan olayda eski eşi Ebru Yüksel ile erkek arkadaşı Mustafa D.'yi oturdukları sitenin bahçesine kadar izleyen Salih Ö., çıkan kavgada yanında getirdiği tabancayı çıkararak çifte ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan saldırganın 4 yaşındaki kızı da kurşunlara hedef oldu. Salih Ö. daha sonra aynı silahı başına dayayarak intihar etmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan Ebru Yüksel hayatını kaybetti.

Saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö. (38), boşandığı eşi Ebru Yüksel (33), erkek arkadaşı Mustafa D. (32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü takibe aldı.

ESKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Eski karısı ile erkek arkadaşına kurşun yağdırıp 4 yaşındaki kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eski karısı ile erkek arkadaşına kurşun yağdırıp 4 yaşındaki kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eski karısı ile erkek arkadaşına kurşun yağdırıp 4 yaşındaki kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
Eski karısı ile erkek arkadaşına kurşun yağdırıp 4 yaşındaki kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu

The Revenant, İntihar, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Yaşar Yılmaz: Kanunlar erkekleri hiç sayıyor Erkek nafaka ödüyor tazminat ödüyor kadın başkalarıyla paraları yiyor Zaten kıt kanaat gecinen biri en sonuna cana canına kıyıyor.tek suçlu sizce erkekmi ........? Günahı ceken zahmeti çeken erkek Eskiden böyle şeyler olmazdı kelime hazır hemen namus cinayeti.... Cevap Yaz 113 25 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da dehşet! Eski karısı ile erkek arkadaşına ateş etti, 4 yaşındaki kızı kurşunlara hedef oldu - Son Dakika
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