Üye Girişi
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş - Son Dakika

Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş

04.01.2022 13:41

Ankara'da evinde çok sayıda kedi ve köpek besleyen Harika T.'nin evini ziyaret eden hayvanseverler korkunç tabloyla karşı karşıya kaldı. Evdeki hayvanların çocuğunun bakımsızlıktan hasta olduğu anlaşılırken, yaşlı kadının ölen kedi ve köpekleri bahçedeki saksılara gömdüğü, üzerini de taş ve toprakla kapadığı iddia edildi. Diğer taraftan evde nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde, sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler Tuğba Zümbül ve Kübra Çıkma, evinde hayvan besleyen Harika T.'yi, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için ziyaret etti. Ancak iki arkadaş, atıklarla dolu evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını, bazılarının öldüğünü görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış

EVDE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KAPLUMBAĞA BULUNDU

Gelen ekiler, polis eşliğinde evde inceleme yaptı. Evde çok sayıda hayvanın hastalandığı, bazılarının öldüğü belirlendi. Harika T.'nin, ölen köpeklerden bir kısmını evin bahçesindeki saksılara koyup, üzerini toprak ve taşla kapattığı ileri sürüldü. Evde bakımsız kalan yaklaşık 20 kedi ve köpeğe el konuldu. Evde, kedi ve köpeklerin yanı sıra, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu. Harika T. hakkında da tutanak tutularak, adli ve idari işlem başlatıldı.

Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış

''ÖLEN KEDİ KÖPEKLERİ SAKSILARA GÖMÜYORUM''

Harika T.'yi ziyaret eden hayvanseverlerden Kübra Çıkma, "Teyze durumunun çok kötü olduğunu ve evinde 20-30 tane kedi ve köpeğinin olduğunu söyledi. 'Ölen kedi ve köpeklerim çok oluyor. Onları da bahçedeki saksılara gömüyorum. Saksıların üzerine de diğer köpekler toprağı eşelemesin diye taş koyuyorum' dedi. Biz de bunun üzerine gerekli yerlere haber verdik. Evin içerisi de maalesef çok kötü. Elektrik ve su uzun süredir yokmuş. Su ihtiyacını evinin ilerisinde bulunan çeşmeden karşıladığını söyledi" diye konuştu.

Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış

20-25 KÖPEĞİ VAR

Tuğba Zümbül ise taksi ile hayvan beslemeye giderken şoförün 'burada yaşayan bir teyzenin 20-25 tane köpeği var' dediğini belirterek, "Bizde bunun üzerine, teyzemize yardımcı olmak için mama alıp evine geldik. Karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Şimdi de teyze ve hayvanlara elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış
Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış
YORUMLAR
500

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara, kedi, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş - Son Dakika


Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu         
20:26
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
20:24 Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü
20:17 EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:53 Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
18:48 Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 21:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement