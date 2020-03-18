Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

1 saat önce

Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildiANKARA'da, Motosikletli Timler Amirliği (Yunus polisleri) ekiplerince şubat ve mart aylarında yapılan denetimlerde, aranan 200 kişi yakalandı.

Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

ANKARA'da, Motosikletli Timler Amirliği (Yunus polisleri) ekiplerince şubat ve mart aylarında yapılan denetimlerde, aranan 200 kişi yakalandı. Dentimlerde ayrıca, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusukı tabanca, 500 gram eroin, 50 gram kokain ve 365 ectasy hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'nce şubat ve mart ayında yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Buna göre, Altındağ ilçesi Uzunyol Sokak'ta polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 1 kişinin cebinde 635 ectasy hap bulundu. Çankaya Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan uygulamada da 5 kişinin bulunduğu bir otomobilde yapılan aramada 50 gram kokain ele geçirildi. Keçiören ilçesi Karakeçili Cadesi'nde durdurulan bir otomobilde ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bilgilendirmede ayrıca, son 2 ayda yapılan uygulamalar sonucu; aranan 200 kişinin yakalandığı, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusukı tabanca, 500 gram eroin, 50 gram kokain ve 365 ectasy hap ele geçirildiği bildirildi.

Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı         
17:25
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı         
17:06
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!         
16:36
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı         
08:52
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]