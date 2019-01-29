Son Dakika Haberleri: Ankara'da Depo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Ankara'da Depo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

40 dakika önce

ANKARA'da, gece hırsızlık yapmak için sıhhi tesisat firması deposuna giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da Depo Hırsızları Suçüstü Yakalandı, System.String[]
ANKARA'da, gece hırsızlık yapmak için sıhhi tesisat firması deposuna giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını DHA görüntüledi.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde  meydana geldi. Mahalle sakinleri, caddede etrafı demir korkuluklarla çevrili sıhhi tesisat firmasına ait depoya korkulukları tırmanarak giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi.

HIRSIZLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile devriye görevindeki gece bekçileri, deponun etrafını sardı. Şüphelilerin içeride olduğunu belirleyen polisler, korkulukları tırmanarak depoya girdi. İçeride el fenerleri ile arama yapan polisler, şüphelilerden  Serkan Y. ve Ramazan T.'yi tezgahın altında saklanırken buldu. 2 kişi, dışarıya çıkarılarak kelepçelenip gözaltına alındı. 3'üncü şüpheli de daha sonra depoda yapılan detaylı arama ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

Hırsızlık zanlısının depoda gözaltına alınması

Zanlının depodan çıkarılması

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

DHA, Polis, 3. Sayfa
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