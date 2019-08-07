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Ankara'da depoda yangın çıktı

1 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da depoda yangın çıktı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi.
Yenimahalle, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:13 
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