Ankara'da depoda yangın çıktı
1 saat önce
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi.
Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde, kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depo kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:13
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