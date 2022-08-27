Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı

27.08.2022 14:11

Ankara'da deposunu su basmasını sonucu Elazığ'a getirilen halılar piyasa fiyatının çok altında satışa çıkarıldı. İzdiham oluşan dükkanda ucuz fiyata halı almak için vatandaşlar birbiriyle kapıştı.

İzdiham oluşan dükkanda ucuz fiyata halı almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Ankara'da bir depoyu su basması sonucu halılar, Elazığ'a getirilerek üçte bir fiyatına satışa sunuldu. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise ucuz fiyata halı alabilmek için dükkana akın etti. İş yeri önünde araç ve insan kuyrukları oluşurken, vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşandığı halı dükkanda adım atacak yer kalmadı. Kapış kapış alınan halılar, araçlara konularak evlere götürüldü.

Ucuza halı satıldığını duyan vatandaşlar, mağaza önünde izdiham oluşturdu

"FİYATLAR ÇOK UYGUN"

Çalışanlardan Hakan Gülbaş, "Büyük bir yoğunluk var. Ankara'daki depomuzu su bastı. Ondan dolayı halılarımızın yarısını orada sattık. Yarısını buraya getirdik. Şuan izdiham var. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Bu fiyata fabrikada yok. Müşteriler geliyor. Herkes alıyor" dedi.

Ucuza halı satıldığını duyan vatandaşlar, mağaza önünde izdiham oluşturdu

"ELAZIĞ'DA DUYAN GELDİ"

Müşterilerden Nihat Bingöl ise "Ucuzluk var. 3'te biri fiyatına veriyorlar. Fiyatlar baya uygun bende bin 750 liraya aldım. Elazığ'da herkes akın etmiş. Duyan geldi. Ürünlerin Ankara'dan geldiğini biliyoruz. Hepsi sıfırdır" diye konuştu.

Ucuza halı satıldığını duyan vatandaşlar, mağaza önünde izdiham oluşturdu
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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Elazığ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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