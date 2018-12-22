Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deprem

Ankara'da Deprem

2 saat önce

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ankara'nın Kalecik ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 01.03'te 2.3 ML büyüklüğünde deprem oldu. Kalecik ve çevre ilçelerde hissedilen zelzelenin enlemi 40.3280 (K), boylamı 33.5551 (D) ve derinlik 7.50 (KM) olarak tespit edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:39 Kaynak: İHA

AFAD, Kalecik, Ankara, 3. Sayfa
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