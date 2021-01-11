Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi - Son Dakika
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Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi

11.01.2021 01:19
Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi

Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi.

Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Deprem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli sokaklara çıktı; kent merkezi böyle görüntülendi - Son Dakika
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