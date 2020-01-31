Ankara'da derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankası ile Halkbank takımları karşı karşıya gelecek.



Efeler Ligi'nin 15. haftası Ziraat Bankası ile Halkbank arasında oynanacak Ankara derbisine sahne olacak. Yarın Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Geçtiğimiz hafta iki takım da rakiplerini yenerek üçer puanın sahibi olmuştu.



"Maçın önemini biliyoruz"



Halkbank Takım Kaptanı Faik Samed Güneş, maçın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Hafta sonu Ziraat Bankası ile oynayacağımız Ankara derbisine en iyi şekilde hazırlandık. Maçın iki taraf için de öneminin bilincindeyiz. Biz Halkbank olarak her zaman olduğu gibi, fair-play çerçevesinde Ankara'ya, Halkbank voleybol kültürüne yakışır bir maç ortaya koymak istiyoruz. Umarım, kazanan taraf biz oluruz. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bir de Halkbank'a gönül veren voleybolseverlere. Onları tribünlerde görmek istiyoruz." - ANKARA