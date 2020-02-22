Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak... - Son Dakika Spor

Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak...

7 saat önce

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ankara derbisini, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak..., System.String[]

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ankara derbisini, hakem Ali Şansalan yönetecek.


Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.


Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 24 puanla 11. basamakta yer alıyor.


Fenerbahçe'yi 22. haftada 2-1 mağlup eden ve 2 haftadır kazanan MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
Davutoğlu: Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 18:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da derbi zamanı! Eryaman'da kozlar paylaşılacak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]