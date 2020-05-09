Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza - Son Dakika

ANKARA'da, kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.

Ankara 'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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