Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza - Son Dakika

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Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza
6 saat önce
ANKARA'da, kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.
ANKARA'da, kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bir dernek bürosunda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, biri 65 yaşın üstünde 37 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis ekipleri, 37 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten 113 bin 400 TL para cezası kesti.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:08 Kaynak: DHA
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