'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika
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'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama

15.08.2022 21:25
'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firması aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firması aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, banyo topunun yapımında kullanılan ham maddeyi sattığı vatandaşlara yaptıkları ürünleri üç katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan firma, internet üzerinden de müşteri bularak satış yaptı. Süleyman Kocabaş'ın sahibi olduğu 'Deterjan Pazarı' isimli firma, iddiaya göre müşterilerine verdiği sözleri yerine

getirmeyerek, yaklaşık 40 bin kişiyi toplam 500 milyon Türk lirası dolandırdı. Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen firma sahibi Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden Süleyman Kocabaş ve O.K. adlı çalışan nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, şüpheliler M.M., K.Ş.Ç. ve F.Ç.Y. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yerlere başvurma yönünde adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

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'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede (2) 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede (2) 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede
Kaynak: İHA

Süleyman Kocabaş, Hamster Coin, Kocabaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika
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