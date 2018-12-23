Ankara'da Dev "Huzur Kocatepe Operasyonu"
2 saat önce
Ankara'da, yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" isimli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Ankara
'da, yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla "Huzur Kocatepe
Operasyonu" isimli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, tüm birimlerden yaklaşık 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" isimli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda da vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekiplerince de araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:42 Kaynak: DHA
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