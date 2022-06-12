Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da günlerdir süren ve yarın da yoğun olarak devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

"PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Vali Şahin sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

ANKARA VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'A 3 BİNDEN FAZLA İHBAR ULAŞTI

AFAD, bölgede yaşananlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da meydana gelen sağanakta mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olduğu bilgisi alınan bir kişi için de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden sağanak yağışa ilişkin ihbarların geldiği, Çankaya'da yarım saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada, saat 21.30 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaştığı kaydedildi.

SELDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birkaç gündür kuvvetli şekilde yağan yağmur, Ankara'da hayatı felç etti. Yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı binaların çatısı uçarken kimi araçlarsa suya gömüldü. Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde, aracıyla sel sularına kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

"KAYIP VATANDAŞIN ARACI BULUNDU"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Altındağ Tatlar'da 1 vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama- kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" dedi.