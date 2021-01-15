Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı

Ankara\'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 15.01.2021 07:03

ANKARA'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ANKARA'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyir halinde olan 16 VH 658 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bir süre sürüklendikten sonra durabilen motosiklet üstündeki Kadir S. ve Tahsin Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Ulus, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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