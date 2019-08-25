Son Dakika Haberleri: Ankara'da devrilen tır'ın sürücüsü hayatını kaybetti
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Ankara'da devrilen tır'ın sürücüsü hayatını kaybetti

39 dakika önce

ANKARA'da, kontrolden çıkan TIR, refüje ve aydınlatma direklerine çarparak devrildi.

Ankara'da devrilen tır'ın sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

ANKARA'da, kontrolden çıkan TIR, refüje ve aydınlatma direklerine çarparak devrildi. Ters dönerek 50 metre sürüklenen TIR'ın şoförü S.K., kabin içinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Barajı Köprüsü'ne 500 metre kala meydana geldi. Yol işaretleme malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki 61 K 22249 plakalı TIR, Samsun yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Ters dönerek 2 aydınlatma direğini de deviren TIR, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra refüjdeki toprak alanda durdu. Sürücü S.K., demir yığınına dönen aracın kupa kısmında sıkıştı. TIR dorsesindeki yol işaretleme malzemeleri de etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü S.K.'nın sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiğini belirledi. S.K.'nın cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekipleri, Ankara Çevre Yolu'nun bir kısmının araç geçişine kapanması nedeniyle yol üzerinde işaretleme yaptı. S.K.'nın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, TIR da vinçle refüjden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-TIR'dan görüntü
Sağlık ekiplerinin çalışması
İtfaiyenin kurtarma çalışması
Yoldan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,


Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:51 Kaynak: DHA
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