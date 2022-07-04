Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

04.07.2022 23:30
Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Üzüm'ün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, Ayşenur Üzüm ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Üzüm (11) hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine Üzüm (5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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