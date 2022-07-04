Alınan bilgiye göre, Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Üzüm'ün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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