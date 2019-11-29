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Ankara'da devrilen yol süpürme aracının sürücüsü öldü
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait yol süpürme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait yol süpürme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Beypazarı'ndan Nallıhan yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Süleyman Çetin idaresindeki 06 DV 5464 yol süpürme aracı, Sohta Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
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