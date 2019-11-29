Son Dakika Haberleri: Ankara'da devrilen yol süpürme aracının sürücüsü öldü
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Ankara'da devrilen yol süpürme aracının sürücüsü öldü

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait yol süpürme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Ankara'da devrilen yol süpürme aracının sürücüsü öldü, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait yol süpürme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Beypazarı'ndan Nallıhan yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Süleyman Çetin idaresindeki 06 DV 5464 yol süpürme aracı, Sohta Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Beypazarı, Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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