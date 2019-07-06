Ankara'da devrilme tehlikesi bulunan 150 meşe ağacı kesildi
1 saat önce
ANKARA'da, önceki gün şiddetli rüzgarda devrilen ağacın 3 kişinin yaralanmasına neden olması ardından, bölgedeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 150 kuru meşe ağacı, devrilme tehlikesine karşı kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
ANKARA'da, önceki gün şiddetli rüzgarda devrilen ağacın 3 kişinin yaralanmasına neden olması ardından, bölgedeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 150 kuru meşe ağacı, devrilme tehlikesine karşı kesildi. Kızılay
'daki Sakarya
Caddesi'nde önceki gün şiddetli rüzgarda devrilen ağaç, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, bunun üzerine bölgede inceleme yaptı. Çankaya
Kurtuluş Parkı'nda bulunan meşe ağaçlarının kuruduğu ve devrilme tehlikesi bulunduğu belirlendi. Ekipler, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan izin ile parkta kuruyan 150 meşe ağacını yıkılma tehlikesine karşı kesti. Gece saatlerinde kesilen ağaçlar, parçalanıp kamyonlara yüklenerek götürüldü. Kesilen ağaçların yerine yeni fidanların dikileceği belirtildi.
- Ankara
CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş
Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı
CHP'li Gürsel Tekin fotoğraf paylaştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulundu
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!