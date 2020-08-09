Ankara'da DGS'de korona önlemleri - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ankara 'da da koronavirüs tedbirleri altında yapıldı.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasına imkan sağlayan DGS, Ankara'da belirlenen merkezlerde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde 389 bin 308 adayın katıldığı sınav 150 dakika sürecek.

- Ankara