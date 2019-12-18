Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.

(İHA)

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı
Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Son Dakika
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Son Dakika
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]