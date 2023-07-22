Ankara'da dini nikahlı çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Ankara'da dini nikahlı çiftin tartışması kanlı bitti

22.07.2023 17:55

Ankara'da Erdinç Çelik, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu ve kuzenini tabancayla yaralayıp intihar etti. Olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Ankara'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi tartıştığı üvey oğlu ile onun kuzenini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

UYUŞTURUCU İÇİP DEHŞET SAÇTI

Olay, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'deki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, Erdinç Ç. (41), uyuşturucu madde kullandıktan sonra evdeki üvey oğlu Murat A. (22) ve onun kuzeni Kürşat M. (21) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Erdin Ç. silahla Murat A. ve Kürşat M.'yi yaraladıktan sonra kendisini de kafasından vurdu.

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HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdinç Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdinç Ç.'nin dini nikahlı eşi Zeynep A.'nın oğlu Murat A. ile Kürşat M.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"UYUŞTURUCU KULLANIP KENDİSİNİ KAYBEDİYORDU"

Zeynep A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Erdinç son zamanlarda çok sık uyuşturucu kullanıp kendisini kaybediyordu. Olay anında orada değildim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ankara'da dini nikahlı çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika


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