Ankara'da Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin geleneksel kermesi

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) 28'nci geleneksel kermesi, 38 ülkenin Ankara'daki büyükelçiliklerinin katılımıyla başkentte düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Pakistan, Azerbaycan, Çin, Filistin, Japonya, Kuveyt, Kazakistan, Filipinler, Sri Lanka, Gürcistan, Fas ve İrlanda gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 35 yabancı misyon temsilciliği, bir otelde yapılan kermeste stant açarak ürünlerini sergiledi.

Kermeste kurulan stantlarda takılar, heykel, biblo, çanta ve kutu gibi hediyelik eşyalar, yiyecek, içecekler, mutfak malzemeleri, halı, tablo, oyuncak bebek ile geleneksel kıyafetler gibi çok geniş yelpazede ürünler sunuldu.

Canlı enstrümantal müziğin yer aldığı kermeste ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin aralarında bulunduğu 12 ülkeden sanatçılar şarkı ve dans performansları sergiledi.

"Pakistan'ı Türkiye'ye getirdik"

AA muhabirine konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin eşi Shaza Syrus, DMEDD tarafından organize edilen kermese bu yıl üçüncü defa katıldıklarını söyledi.

Eğitime muhtaç çocuklara ve engellilere bu yolla yardım etme fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Syrus, "Standımızla Pakistan'ı Türkiye'ye getirdik. Pakistan kültürünü burada tanıtma fırsatı elde ettiğimiz için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in eşi Zümrüd İbrahim ise kermesten elde edilen gelirlerin çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için harcanacağına dikkati çekerek, Azerbaycan standında sattıkları çay ve reçel gibi ürünlerin kermesi gezenlerden yoğun talep gördüğünü aktardı.

Etkinliğin sahne performansları ayağında Azerbaycan halk müziği sanatçılarının eserler icra ettiğini aktaran İbrahim, kendilerine Azerbaycan kültürünü tanıtırken aynı zamanda hayır işi yapma imkanını sağlayan DMEDD yönetimine teşekkürlerini sundu.

DMEDD'nin çalışmaları

DMEDD, 1981'de Türkiye'nin dış temsilciliklerinde şehit edilen görevlilerin ve vazife başında vefat eden Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ailelerine destek olmak ve çocukların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

Kurulduğu tarihten bu yana 2 bin 800'ün üzerinde eğitim bursu veren DMEDD ayrıca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitim kurumlarına destek ve yardım sağlıyor, eğitim projelerine katkıda bulunuyor, engelliler ve mülteciler gibi toplumun kırılgan kesimlerine destek olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel tanıtımına yönelik faaliyet ve etkinlikler de düzenleyen dernek, bu faaliyetlerin önemli bir bölümünü, yıllık yapılan geleneksel DMEDD kermesinden sağlanan katkılardan karşılıyor.

Farklı kültürleri eğitime destek ve yardımlaşma hedefi doğrultusunda bir araya getiren DMEDD kermesinden elde edilecek gelir, DMEDD eğitim fonu, yardım projeleri ve Türkiye'yi tanıtıcı sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılacak.