Ankara'da doğal gaz borusunda patlama
41 dakika önce
Yenimahalle'de bir otel inşaatının altyapı çalışması sırasında doğal gaz borularının hasar görmesi nedeniyle patlama oldu.
Yenimahalle
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:47 Kaynak: AA
'de bir otel inşaatının altyapı çalışması sırasında doğal gaz borularının hasar görmesi nedeniyle patlama oldu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde yapımı devam eden bir otelde, altyapı çalışmaları kapsamında kaynak yapıldığı sırada doğal gaz boruları hasar gördü ve patlama meydana geldi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye
ekipleri doğal gaz ana hattını kestikten sonra yangına müdahale etti. Ekipler, can ve mal kaybının yaşanmadığı yangını kısa sürede söndürdü.
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