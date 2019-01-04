Son Dakika Haberleri: Ankara'da Doğal Gaz Patlaması (3)

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması (3)

1 saat önce

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar İlçesi Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin doğal gaz vanasını açarak, intihara teşebbüs etmesi sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişinin yaralandığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Polis, Pursaklar, Ankara, Güncel
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