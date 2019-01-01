Son Dakika Haberleri: Ankara'da Doğal Gaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Ankara'da 3 katlı binanın üst katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı.

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Ankara'da 3 katlı binanın üst katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanla kaplanan binada oturanlar dışarıya çıkarken, 3'üncü katta mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi, 913'üncü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üst katında doğalgaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın, iki dairenin bulunduğu 3'üncü katta Iraklı Zahid Marcan'ın kirada oturduğu eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada evde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi, bina sakinleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Aynı katta diğer dairede oturan 2 kişi ise yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan 2 kişiyi pencereye uzattığı merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle evi hasar gören Zahid Marcan, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, "Beni aradılar. 'Evin yanıyor hemen gel' dediler. Geldiğimde çocukları kurtarmışlardı. Doğalgazdan patlamış. İtfaiye geldi söndürdü, Allah razı olsun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:09 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıkladı AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı

Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu! Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:25:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Doğal Gaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]