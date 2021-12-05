Ankara'da doğalgaz borusunda patlama - Son Dakika

Ankara'da doğalgaz borusunda patlama

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde doğalgaz borusu patladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinin bulunan Lale Meydanında doğalgaz borusundan kaynaklı olduğu çğrenilen bir patlama meydan geldi. Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması sonucu ölen yada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başlarken güvenlik güçleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.