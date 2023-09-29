Ankara'da doğalgaz patlaması: Ocağın açık unutulması sonucu meydana geldi

OCAK AÇIK UNUTULMUŞ

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, patlamanın ocağın açık unutulması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Söz konusu dairenin doğal gaz abonelik sözleşmesinin 2012 yılında bina yönetimi adına yapıldığı, projede dairenin kapıcı dairesi olarak tanımlandığı ve sadece pişirme amaçlı cihaz (ocak) projelendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Proje onayından sonra yerinde yapılan kontrollerde de, onaylanan iç tesisat projesi ile imalatı yapılan ilgili tesisatın aynı olduğu ve güvenli bir şekilde doğal gaz arzı sağlandığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, patlama sonrasında dairede yapılan kontrollere ilişkin de "Proje tadilat, onay ve gaz açma işlemleri yapılmadan ve şirketimiz onayı olmaksızın kombi cihazının eklendiği, ilgili dairenin mutfağında bulunan ocağın bir gözünün açık olduğu ve ocağın alev sönmesine karşı emniyet tertibatının olmadığı, açık unutulan veya dış etmenlerle sönen ocaktan çıkan gazın dairenin tamamına dolduğu ve patlamanın bu sebeple gerçekleştiği, abonelik sözleşmesinin de halen apartman yönetimi üzerinde olduğu, anlaşılmıştır. Bu olay, kullanım süresi dolmuş cihazların kullanılmamasını ve şirketimiz onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

'DEPREM OLUYOR SANDIM'

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden Fatma Köse'nin cesedi, ekiplerin incelemesinin ardından binadan çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı binalar ve iş yerlerinin de camları kırıldı. Görgü tanığı Recep Kaya, "Bina kalktı indi, çok şiddetliydi. Ben zannettim ki deprem oluyor, 1999 depremini yaşadığım için. Evin içi darmadağın olmuştu. Sonra aşağıya inmeye çalıştım, çelik kapım açılmadı, çok zor açtım, sonra kapanmadı" dedi.

Patlama anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde binanın giriş katındaki dairede patlama ile birlikte alevlerin çıktığı görüldü.

Murat BEKMEZCİ- Barış TAŞKIRAN/ANKARA,