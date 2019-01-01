Son Dakika Haberleri: Ankara'da Doğalgaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

Ankara'da Doğalgaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Ankara'da doğalgaz patlaması, yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı(Tür: Ankara)

Ankara'da Doğalgaz Patlaması, Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Ankara'da doğalgaz patlaması, yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Güncel
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