Ankara'da doğu ekspresi treni raydan çıktı -drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da doğu ekspresi treni raydan çıktı -drone - Son Dakika

Ankara'da doğu ekspresi treni raydan çıktı -drone

6 saat önce

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktıANKARA'da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı

ANKARA'da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı'ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu'na giderken kontrolden çıktı. Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı. Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER Caner ÜNVER- Harun ÖZALPANKARA, (DHA)

Ankara'da doğu ekspresi treni raydan çıktı -drone

Doğu Ekspresi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
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