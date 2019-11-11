Son Dakika Haberleri: Ankara'da "Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma" paneli
Son Dakika Güncel Ankara'da 'Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma' paneli

Ankara'da "Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma" paneli

6 saat önce

Başkent Ankara'da "Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma" konulu panel düzenlendi.

Ankara'da

Başkent Ankara'da "Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma" konulu panel düzenlendi.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Uygur sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenler katıldı.

Panelde, Uygur Türklerinin tarihi kökenine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Uygurların Türk dünyasındaki yerine değinen uzmanlar, bölgenin siyasi, iktisadi ve sosyal dinamiklerine ilişkin yorumlarını paylaştı.

Panelde, bölgenin Müslüman dünyasının en doğu ucunu temsil ettiğinin altı çizilerek söz konusu coğrafyanın Türklerin ana yurdu olarak bilindiğine vurgu yapıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin maruz kaldığı güncel sorunların tarihi arka plandan bağımsız ele alınamayacağını ifade eden panelistler, sorunun hassasiyetine uygun tarihi donanımların önemine işaret etti.

Doğu Türkistan, Ankara, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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