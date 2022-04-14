Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi

14.04.2022 14:14
Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edilen Feray Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddia edilen Feray Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Feray Y. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatih B, söz konusu hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, olay günü müştekinin odasına yakın bir yerde beklerken bağırış sesleri üzerine o bölgeye geçtiğini anlattı.

Doktor odasının kapsında bekleyen bir hastanın bağırdığını gördüğünü aktaran Fatih B, "Sanığa sessiz olması gerektiğini söyledim. O da hastaneye ilk defa geldiğini, monitörün çalışmadığını, doktorun odasına girdiğinde doktorun kendisine 'çık dışarı' dediğini söyledi. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım." dedi.

Fatih B, sanığı koridorda maske takması konusunda uyardığını Feray Y'nin de "Takmayacağım. Her şeyi hak ediyorsunuz, kendinizi bir şey mi zannediyorsunuz." şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

Sanığın doktora vurup vurmadığını görmediğini ifade eden Fatih B, "Odaya girdiğim de Ebru hoca zeminde oturuyordu." diye konuştu.

Tanık Eren Ü. de bilgi işlem biriminde çalıştığı sırada olayın gerçekleştiğini, sanığın koridorda bağırdığına şahitlik ettiğini söyledi.

Tanık beyanlarına karşı söz alan sanık Feray Y. de aleyhe beyanları kabul etmediğini belirterek, herhangi bir suçu olmadığını savundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının istenilmesine hükmederek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, 22 Şubat'ta istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelinin, "kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama" suçunu işlediği, tayin edilecek cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca cezanın, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" kapsamında yarı oranda artırılması istenmişti.

Bu kapsamda şüpheli Feray Y'nin söz konusu suçtan, 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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