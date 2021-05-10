Ankara'da doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet E, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Mehmet E, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda, eşinin tartıştıkları sırada kendisini aldattığını söylemesi üzerine sinirlendiğini ve bıçakladığını ileri süren Mehmet E, maktulün oğluna işkence yapmadığını, annesini o halde görmesin diye odaya kapattığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Mutlukent Mahallesi'nde dün sabah tartıştığı 8 aylık eşi doktor Zeynep E'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Mehmet E. akşam Cinayet Büro ekiplerince yakalanmıştı.

İlk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli, "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim." dediğini ve kendisini rencide ettiğini öne süren zanlının uzun süredir işsiz olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.