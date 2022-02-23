Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!

23.02.2022 15:17

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını söyledi. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek, odadan çıktıktan kısa süre sonra geri dönüp, Bakar'a saldırdı. Bu saldırı Twitter'da gündem oldu.

BAŞINI MASAYA VE DUVARA VURDU

Dr. Bakar, hastası tarafından başı masaya ve duvara vurularak, daha sonra üzerine oturularak, darbedildi. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!

"GÜVENLİĞİN DIŞARI ÇIKMASINI FIRSAT BİLDİ"

Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ebru Ergin Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi.

"ÜZERİME OTURUP BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" diye konuştu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Olayın ardından Dr. Bakar ile Feray Y.'nin, hastane polisine, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Doktor ve hastanın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vereceği belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da olaya tepki gösterdi. "Ferayyelmentutuklasın" etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!

BAKAN KOCA: YERLERİ HAPİSTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" demişti.

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Ankara'da kadın doktor görevi başında hastası tarafından darp edildi Ankara'da kadın doktor görevi başında hastası tarafından darp edildi Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir' Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın, yerleri hapistir'

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Son Dakika Güncel Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika


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