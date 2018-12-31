Son Dakika Haberleri: Ankara'da Dolandırıcı 'Karı-koca' Yakalandı

Ankara'da Dolandırıcı 'Karı-koca' Yakalandı

1 saat önce

Ankara polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 'FETÖ' bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi ve sosyal medya üzerinden ileri yaştaki erkeklerle iletişim kuran karı-koca gözaltına alındı.

Ankara'da Dolandırıcı 'Karı-koca' Yakalandı, System.String[]
Ankara polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 'FETÖ' bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi ve sosyal medya üzerinden ileri yaştaki erkeklerle iletişim kuran karı-koca gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 3 kişi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek 3 kişiyi yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan Ali Buğrahan ve Neslihan Ç. çiftinin sosyal medya üzerinden yaşı büyük erkeklerle tanışıp kredi kullandırabileceğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

Ankara polisi olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takip sonucu dolandırıcıların Ali Buğrahan ile Neslihan Ç. çifti olduğunu belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ali Buğrahan Ç. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, eşi Neslihan Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:05 Kaynak: İHA

Suriye, Ankara, 3. Sayfa
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