Ankara'da dolandırıcılık operasyonu

Başkentte, kendilerini polis olarak tanıtarak emekli yaşlı bir kadını dolandırmak isteyen ve suçüstü yapılarak yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kendisini telefonda "Başkomiser Behzat" olarak tanıtan şüphelilerden biri, 75 yaşındaki oğlu Fikret P. ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki emekli kadına, konuşma esnasında yanında kimse olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirdiği öğrenildi.

Yaşlı kadına "kendilerine güvenerek devlete büyük hizmette bulunduğunu" söyleyen zanlıların, parayı almaya gelirken dikkati çekmemek için çevredeki bir marketten ekmek aldıkları da güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Şüphelilerin, parayı iade edeceklerini söyledikleri yaşlı kadına, kapıya gelen kişiden ekmeği alıp para dolu poşeti teslim etmesi gerektiği yönünde talimatlar verdiği de belirlendi.

İhbar üzerine yaşlı kadının evinin çevresinde önlem alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı almaya gelen şüpheliler İ.H. ve A.N'yi binada suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.