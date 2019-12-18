Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon - Son Dakika
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Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir dorsenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, biri Afgan uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde, kısmen parçalanmış bir dorse ile ezilmiş ve yakılmış plakalar ele geçirildi.

Şüphelilerin, çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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