Son Dakika Haberleri: Ankara'da drift yapan gençler pist istiyor
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Ankara'da drift yapan gençler pist istiyor

1 saat önce

Ankara'da sürücüsü trafikte 'drift' yaparken durumu fark eden polisten kaçarken kamyona çarpan otomobilde 2 çocuğun yaşamını yitirmesi, kentte drift yapan gençleri üzdü.

Ankara'da drift yapan gençler pist istiyor, System.String[]

Ankara'da sürücüsü trafikte 'drift' yaparken durumu fark eden polisten kaçarken kamyona çarpan otomobilde 2 çocuğun yaşamını yitirmesi, kentte drift yapan gençleri üzdü. Drift yapan gençlerden Özgür Yıldırım (29), "Drift bizim için bir spor dalıdır. Başkent'te pistimiz yok, öncelikle pist istiyoruz" dedi.
Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde 3 gün önce polis ekipleri, drift yapan Şahin Kaya (20) yönetimindeki 06 SCS 59 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü, Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, peşine düştükleri otomobili kısa sürede durdurdu. Polis işlem yaparken, Şahin Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp park halindeki 06 VDH 94 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Umut Öneş (16) ile Arda Havsut (13) yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı.
'ÇOĞU ŞEHİRDE PİST VAR'
Yaşanan bu olayın ardından kentte gözler drift yapan gençlere çevrildi. Driftçi gençlerden Özgür Yıldırım, Umut Öneş ile Arda Havsut'un yaşamını yitirdiği kazanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Yıldırım, "Drift bizim için bir spor dalıdır. Çoğu şehirde bu spor için pist var; ama Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde pistimiz yok. Öncelikle pist istiyoruz. Bu arabaları yapmak çok maliyetli; ama caddelerde gezemiyoruz. Polislerle sıkıntılarımız oluyor. Bundan sonra anneler ağlamasın, yanan sadece asfaltlar olsun istiyoruz" dedi.
'CADDEDE DRİFT YAPMA GEREĞİ DUYUYORUZ'
Yasin Günay (31) Başkent'te drift yapılabilecek bir pistin olmadığını belirterek, "Modifiye bir suç olsun istemiyoruz, bir yaşam tarzı olsun istiyoruz. Biz bu arabalara çok masraf ediyoruz. Emek sarf ediyoruz; ama karşılığını göremiyoruz. Caddede drift yapma gereği duyuyoruz; ama bu şekilde emniyetimiz ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kendi alanımız olsun o alanda istediklerimizi yapalım istiyoruz" diye konuştu.
Ertuğrul Gazi de (33) Ankara'da drift yapabilecekleri bir pist istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İbrahim KÖRDEMİRCİ- Selen YALAZ/ANKARA,



Şahin Kaya, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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