Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı

6 saat önce

ANKARA'da, trafiği tehlikeye düşürerek drift yapan iki otomobil sürücüsü, kameraya yakalandı.

ANKARA'da, trafiği tehlikeye düşürerek drift yapan iki otomobil sürücüsü, kameraya yakalandı.

Başkent'te, aksam saatlerinde 2 otomobil sürücüsü, farklı yerlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, kavşakta bir süre drift yaptıktan sonra hızla bölgeden ayrıldı. Altındağ ilçesinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı yanındaki caddede kaydedilen görüntüde ise başka bir otomobil sürücüsü caddeyi araç geçişine kapatarak otomobili ile zikzak çizerek ilerledi.

O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen videolar, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:56 Kaynak: DHA


Son Dakika

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