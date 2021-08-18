Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen sürücüye 9 bin 480 lira para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliğini belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği ve aracı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konularak, 9 bin 480 lira para cezası verildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.