Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı - Son Dakika
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Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı

04.05.2022 01:50
Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Borsa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşünde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CNZ 602 plakla araç, Yaşar Y. kontrolündeki 34 BAV 060 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı
Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı
Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı
Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı
Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı

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Polatlı, Ankara, Düğün, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da düğün dönüşü kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralı - Son Dakika
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