Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı - Son Dakika

Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı

Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı, System.String[]

Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan İbrahim T. idaresindeki 34 BC 8232 plakalı Ankara istikametine ilerleyen minibüsün sağ arka lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpmasının ardından taklalar atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan İhsan T. ve Salih Kayra T. Ankara Şehir Hastanesi'ne, Elife T. ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülürken diğer yaralılar ise Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol 1 saat trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle polis ekipleri otoyolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda araçlarının içerisinde bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinin yoğunluğunun ve sürücülerin dikkatsiz araç kullanmalarını eleştirdi.

Aynı yerde ikinci bir kaza

Ayrıca polis ekiplerinin yolu kapatmasının ardından oluşan araç kuyruğu bir kazaya daha neden oldu. Hızını alamayan bir sürücü önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, iki kazaya da ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:16

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı - Son Dakika
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