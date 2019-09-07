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Ankara'da dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılar

23 dakika önce

Ankara'da dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılarANKARA'da, 3 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'da dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılar

ANKARA'da, 3 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın hasara neden oldu. Kafeslerinde unutularak, dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu, kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak kurtarılmaya çalışıldı. Kuşlar, yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın sığınağında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlardaki dairelere ulaşan dumanı fark eden apartman sakinleri, panik içinde binayı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da balkonlarında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla aşağı indirdi. Yangın sırasında dairedeki kafeslerinde unutulan 2 muhabbet kuşu, dumandan etkilendi. Dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapılmasına rağmen 2 kuş da öldü. Sağlık ekipleri, yangında tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.

İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:57 Kaynak: DHA
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