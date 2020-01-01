Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden seyfettin güngör son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden seyfettin güngör son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden seyfettin güngör son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfettin Güngör son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfettin Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden seyfettin güngör son yolculuğuna uğurlandı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
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